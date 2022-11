Chi è Giorgio Furlani, il futuro Ad del Milan

Affiancherà Gazidis per il tradizionale passaggio di consegne. Dal 6 dicembre sarà operativo: classe 1979, milanista, già membro del Cda rossonero e per dodici anni portfolio manager di Elliott. Studi alla Bocconi e un Master in Business Administration ad Harvard

L'annuncio dell'addio di Ivan Gazidis è arrivato , quello del nuovo amministratore delegato rossonero è vicino. Il nome è quello di Giorgio Furlani, classe 1979 , affiancherà l'Ad uscente Gazidis per il tradizionale passaggio di consegne poi, dal 6 dicembre, sarà operativo, quando il contratto dell'ormai ex dirigente rossonero di Johannesburg scadrà il giorno prima. Furlani è milanista, ma soprattutto è un grande esperto della finanza internazionale. Già membro del Cda rossonero dal 2018, è stato tra gli uomini che hanno guidato la risalita del Milan , economica e, di conseguenza, anche sportiva. Studi alla Bocconi, poi un Master in Business Administration ad Harvard. Ha lavorato come analista (dal 2003 al 2005) alla Lehman Brothers, la fu quarta banca d'affari degli Stati Uniti, poi nelle società di investimento Silver Point Capital (2006) e Apollo Management (2007-2010). Dunque dodici anni da portfolio manager di Elliott , il fondo americano che ha preso, rialzato e ora ceduto a RedBird il Milan.

La visione

Giorgio Furlani è stato tra i protagonisti del nuovo Milan, e ora lo sarà ancora di più nel ruolo di nuovo Ad. Lavoro e passione insieme: "Da ragazzo andavo a San Siro, è uno stadio che amo - disse nel marzo del 2022 al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times -, ma non è fatto per il mondo attuale, ha come core business solo i club mentre, tra le altre cose, deve diventare un posto di eventi-intrattenimento" - lasciando intravedere la sua visione sull'argomento. "Quando siamo arrivati (nel 2018 con Elliott, ndr) si andava verso la bancarotta - disse Furlani -, siamo intervenuti riducendo i costi e migliorando anche sotto l'aspetto sportivo, con l'arrivo di nuove figure dirigenziali. Con Gazidis - che ora sostituirà -, abbiamo avviato un percorso per trasformare il Milan da un 'club di calcio' a un 'media business'". E spostandosi sulla visione del futuro rossonero: "I prossimi passi da fare - diceva sempre al Business of Football Summit - sono, numero uno, investire nel business fino all’ultimo euro; dare tutto per i giocatori crea una spirale negativa, bisogna investire anche per aumentare i ricavi. Numero due: sviluppare lo stadio e raggiungere i top club europei. Numero tre: lavorare con la propria Lega".