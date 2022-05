16/20

GIANLUCA LAPADULA (stagione 2016/17)



L'ultima scommessa dell'era Berlusconi prima di cedere la proprietà ai cinesi è il bomber reduce dal titolo di capocannoniere in Serie B. Quasi 10 milioni versati al Pescara per portarlo a San Siro, ma il suo unico anno in rossonero non produce la svolta tanto attesa. Registra, comunque, il miglior rendimento dell'era post-Inzaghi.