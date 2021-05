Dopo la rete incassata col Benevento è nuovo record storico (in negativo) per il Crotone 2020-21: nessuna squadra aveva mai subìto così tanti gol in un singolo campionato della A a girone unico (dal 1929-30). Il precedente primato durava da 87 anni. Ecco la top 20 completa: quasi tutte sono retrocesse, ma ci sono anche tre casi in cui è arrivata una salvezza!

