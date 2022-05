11/18 Mazzola con la moglie Emilia Ranaldi e il primogenito Sandro - IPA/Fotogramma

Nel 1939, mentre svolgeva il servizio militare in Marina, fece un provino per il Venezia: per non sciupare l'unico paio di scarpini da calcio si presentò a piedi nudi. Poi il Torino, il quarto d'ora, le maniche rimboccate: fu tra i più grandi giocatori di sempre del calcio italiano. E non solo.