Vittoria importante per il Napoli che batte 2-1 il Genoa e torna in testa alla classifica, in attesa del risultato dell'Atalanta che scenderà in campo domenica contro l'Empoli. Dopo una prima metà di partita dominata e chiusa con 2 gol di vantaggio, nella ripresa gli azzurri hanno rischiato più volte il gol del pari. Nel post partita Antonio Conte ha sottolineato più volte questa cosa: "Non so se è cambiato il Genoa o siamo cambiati noi - ha dichiarato su Dazn -. Sono molto soddisfatto del primo tempo, partita dominata in lungo e largo. L'unica cosa che ci siamo detti nell'intervallo è stata di non farli rientrare in partita, invece ci sono riusciti. Conosco questo stadio benissimo, basta la minima scintilla per far accendere la tifoseria e rendere complicata una partita che sembrava in dominio assoluto. Sono molto contento per quanto ho visto nel primo tempo, per il gioco espresso e per la pressione che abbiamo avuto. La ripresa ci deve rimanere stampata nel cervello a tutti quanti, deve essere chiaro. L'ho detto ai calciatori, i secondi 45 minuti non ci devono appartenere perché vuol dire staccare la spina e rimettere tutto in gioco. E questo non è giusto: per quello che vedo in settimana, per il lavoro che facciamo e per quanto visto nella prima metà della gara. Abbiamo rimesso in piedi una partita assurda. Se si ha un minimo di ambizione e se si vuole cercare di stare lì a dare fastidio bisogna cambiare e stare sul pezzo 95 minuti".