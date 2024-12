Baroni: "Vittoria di compattezza e mentalità"

Nonostante una prestazione non brillantissima, la Lazio porta a casa un successo prezioso a Lecce riscattando la pesante sconfitta patita contro l'Inter. Marco Baroni è soddisfatto del risultato: "Partita complicata, loro ci hanno dato noia verticalizzando e attaccando la palla. La squadra lo sapeva e ha messo più qualità possibile - dice a fine match - Nel secondo tempo abbiamo crossato tanto, ci occorreva più qualità. Questa squadra in 58 giorni ha fatto 10 vittorie e 2 sconfitte. Queste partite le porti a casa con la compattezza e non uscendo dalla gara, complimenti ai ragazzi". Nello specifico della prestazione della Lazio: "La squadra era un pochino meno brillante, in spogliatoio ho detto che in questo momento è importante recuperare le energie. Abbiamo tante partite addosso, questo ci porta ad essere più sporchi. Nel secondo tempo ho un po' cambiato, loro avevano le linee vicine. La squadra ci ha creduto, sul primo tiro abbiamo preso gol. Ho detto loro nell'intervallo di restare lucidi e la squadra ha trovato una partita di mentalità e convinzione".