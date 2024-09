È un derby, quello, che resta nella storia: Leiva, Zaniolo, Immobile, Correa, di nuovo Zaniolo e alla fine anche Parolo. Non l'elenco dei marcatori ma dei giocatori che colpirono pali o traverse quel giorno. Mai si erano visti così tanti legni in una partita di Serie A da quando Opta, la famosa società di statistica del calcio, raccoglie questo dato. Quasi una sensazione di déjà vu per Fonseca, che giocava quel derby come seconda partita in Serie A alla guida della Roma (col Milan sarà la quinta). Finisce 1-1: segna Kolarov su rigore per la Roma, Luis Alberto pareggia.