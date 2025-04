Introduzione

Nell’ultimo turno di campionato sono arrivate due brutte notizie per Atalanta e Lecce. Fuori per il resto della stagione sia Kolasinac che Gaby Jean: per entrambi rottura del legamento crociato anteriore. La difesa di Gasperini perde un altro pezzo e la situazione in vista del prossimo impegno è in divenire. Attende news invece Igor Tudor: sia McKennie che Koopmeiners erano usciti acciaccati dalla sfida contro il Lecce e sono da valutare per la trasferta di Parma.



Occhi puntati anche sul Bologna. Italiano deve monitorare le condizioni di vari giocatori. C’è invece chi, come Nico Paz e Vlasic, aveva saltato precauzionalmente l’ultimo turno sperando di recuperare per il prossimo weekend. Infine il capitolo Maignan: il portiere rossonero è reduce dal trauma cranico dopo lo scontro con Jimenez. Dopo il riposo concesso da Conceicao a tutti, si attende il via libera dello staff medico. Appena arriverà, Maignan potrà riprendere ad allenarsi. Nel Monday Night di lunedì invece problema muscolare per Juan Jesus che si deve sottoporre ad ulteriori accertamenti e salterà Monza-Napoli. Ecco però nel dettaglio la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 33^ giornata di Serie A