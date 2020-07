Scudetto consecutivo numero 9 per i bianconeri, campioni d'Italia con due turni d'anticipo. Non si ferma la striscia vincente in Serie A, gruppo formidabile ma non imbattuto dalla stagione 2011/12. Se la prima squadra di Conte concluse il torneo senza sconfitte, la Juventus ha accumulato 32 stop nei 9 anni di dominio: 14 le avversarie vittoriose, tre in quattro occasioni. Ecco la classifica dalla coda al podio

JUVE, LO SPECIALE SCUDETTO