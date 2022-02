3/26

SERGIO CONCEIÇÃO - Trenta partite (solo Veron ne giocò di più) e due gol in quel campionato da scudetto. Non sarà il suo primo ritorno nella capitale, visto che all'Olimpico sfidò la Roma nell'andata degli ottavi di Champions 2019: ko 2-1 coi primi due centri in maglia giallorossa di Zaniolo, poi ribaltati dal 3-1 in Portogallo del ritorno. Conceição guida il Porto dal luglio 2017: ha già vinto due campionati, due supercoppe e una coppa nazionale, oltreché l'andata degli spareggi per 2-1.