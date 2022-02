Il calendario dei sedicesimi di finale: gli orari

L'Atalanta è attesa dalla trasferta in Grecia, dove gli uomini di Gasperini, contro l'Olympiacos, dovranno difendere il 2-1 dell'andata; la Lazio dovrà cercare di ribaltare la sconfitta subita a Porto (2-1), mentre il Napoli va a caccia della serata da sogno contro il Barcellona, al 'Maradona'. Tutti i dettagli, con gli orari e i canali dove poter vivere in diretta la notte d'Europa League e non perdersi neanche un minuto, su Sky Sport

A una settimana di distanza dai match d'andata, questo giovedì si disputeranno le gare di ritorno dei playoff di Europa League: in palio ci sono otto posti per gli ottavi di finale. Scenderanno in campo anche tutte e tre le italiane: la Lazio di Sarri dovrà provare a ribaltare il 2-1 subito contro il Porto; l'Atalanta invece dovrà difendere il vantaggio e resistere all'assalto dell'Olympiacos di Manolas, che proverà a rimontare il 2-1 del Gewiss Stadium, mentre il Napoli cercherà l'impresa al 'Maradona' contro il Barcellona (1-1 il risultato del Camp Nou). Di seguito, tutto il programma con gli orari degli otto match che si potranno vedere in diretta su Sky Sport.