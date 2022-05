15/17 ©LaPresse

Segna in pieno recupero, travasando nel tabellino e nella storia del campionato la grinta che esplode ad ogni minuto di ogni partita. È il suo segreto: gioca da tifoso. Si toglie la maglietta, sotto ne ha una rossa, sotto ancora ha la pelle rossonera, come quando da piccolo chiedeva in dono, in una letterina a Santa Lucia, il completo della sua squadra del cuore. Il resto è noto: il Milan vince quella partita e sale a 74, l'Inter scende allora in campo a Bologna, nel recupero, non più per allungare a +3, ma per non perdere la vetta. La perde, e il Milan vola.