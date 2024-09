Passano appena 4’ e il Milan guadagna un nuovo calcio di rigore. Stavolta sul dischetto va Abraham, probabilmente anche voglioso di trovare il suo primo gol in rossonero. Segna anche lui. E allora conviene fare un po’ ordine con le “gerarchie”, specie per gli appassionati di fantacalcio. Dopo l’addio di Giroud, il primo rigorista del Milan resta Alvaro Morata, 14 su 18 segnati in carriera tra club e nazionale. In Italia, con la maglia della Juventus, è a 7 su 7. Curiosamente, però, ha fallito gli ultimi due che ha calciato, entrambi con la maglia dell’Atletico Madrid, il 22 dicembre 2022 contro il Club Deportivo Arenteiro (Coppa del Re) e il 3 marzo 2024 contro il Betis (campionato). Contro il Venezia, però, in quel momento Morata non era in campo. Stando alle gerarchie sarebbe toccato a Theo, mentre sulla carta Pulisic era il terzo. Milan-Venezia ha probabilmente ridisegnato le gerarchie, con buona pace dei fantallenatori che speravano in un Theo rigorista e con il piacevole stupore di quelli che avendo Pulisic si sono ritrovati con il possibile nuovo rigorista dei rossoneri.