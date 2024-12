Valori per reparto: comandano Inter e Juventus

Con due giocatori in più (8 a differenza di 6) è la Juventus a comandare la classifica del centrocampo più prezioso di Serie A, davanti ai campioni in carica dell'Inter. Per i bianconeri un centrocampo da 209 milioni di euro, legato soprattutto al valore dei nuovi acquisti: da Douglas Luiz (45 milioni di euro) a Thuram (35 milioni di euro) fino a Koopmeiners (50 milioni di euro). Subito dopo, ci sono i nerazzurri con il centrocampo che ha il valore di 193 milioni di euro. A far la differenza in questo reparto per la squadra di Inzaghi sono i valori di Barella (80 milioni di euro) e di Calhanoglu (40 milioni di euro). Quinto, invece, il Napoli che è la squadra con meno centrocampisti all'interno della classifica (5), a differenza di Como e Lecce (rispettivamente in 11^ e 18^ posizione) che ne hanno 12 a disposizione.

Juventus: 209.0 milioni di euro Inter: 193.0 milioni di euro Atalanta: 160.0 milioni di euro Milan: 139.5 milioni di euro Napoli: 118.0 milioni di euro Roma: 101.0 milioni di euro Bologna: 76.5 milioni di euro Lazio: 72.4 milioni di euro Torino: 67.5 milioni di euro Fiorentina: 66.0 milioni di euro Como: 45.9 milioni di euro Genoa: 44.7 milioni di euro Parma: 38.5 milioni di euro Monza: 38.0 milioni di euro Verona: 34.2 milioni di euro Venezia: 30.7 milioni di euro Cagliari: 26.9 milioni di euro Lecce: 24.6 milioni di euro Udinese: 24.5 milioni di euro Empoli: 21.7 milioni di euro