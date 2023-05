De Laurentiis ha coronato la sua storia da presidente. Primo scudetto 19 anni dopo aver rilevato il club dal fallimento nel 2004. La rosa del "Napoli Soccer" fu allestita in pochi giorni e affrontò il girone B di Serie C1, perdendo ai playoff contro l'Avellino. Tra gli oltre 30 giocatori di quella squadra, alcuni compirono l'intera scalata fino in Europa e uno è ancora in società. Tra tecnici, dirigenti, chi ancora gioca o insegna crossfit, ecco chi furono i protagonisti e che fine hanno fatto oggi