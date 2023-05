Nonostante qualche stop per problemi fisici, il nigeriano quando è sceso in campo non ha mai smesso di segnare: per lui fin qui le reti sono 21 e il bottino può ancora aumentare. In Italia non accadeva da 14 anni che il re dei bomber giocasse nella squadra campione d'Italia. Ma chi ci è riuscito nella storia? Ecco chi ha fatto l'accoppiata scudetto-capocannoniere da quando la Serie A è a girone unico, ovvero dal 1929/30