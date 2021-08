"Lukaku? Non c’è società che riesca a trattenere un giocatore che vuole esplicitamente andare via. E’ diventata un'opportunità la sua cessione, ha dato possibilità di mettere in sicurezza finanziaria il club per pianificare la stagione alla luce della contrazione finanziaria. Voglio citare Michael Jordan: 'Il talento ti fa vincere una partita, il valore, la responsabilità e l’appartenza ti fanno vincere il campionato'". Così Marotta nel pre partita di Inter-Genoa su Lukaku