Il Napoli riparte dal nuovo allenatore Luciano Spalletti. Allo stadio Diego Armando Maradona arriva il neopromosso Venezia che non gioca in Serie A da 19 anni. Gioca Politano dal 1' e non Lozano non ancora al meglio della condizione. Completano il tridente Osimhen e Insigne. Zanetti schiera Di Mariano, giocano Caldara e Molinaro dall'inizio