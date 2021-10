L'Inter di Inzaghi, in tribuna perché squalificato, si rilancia e si riporta a -7 dal Milan. Al Castellani di Empoli finisce 0-2 con il gol di D'Ambrosio al 34' e di Dimarco (il secondo del suo campionato) al 66'. La squadra di Andreazzoli in 10 uomini per l'espulsione al 52' di Samuele Ricci