Termina in parità alla Dacia Arena, quarto pareggio consecutivo per l'Udinese raggiunta nel finale dal Verona. Dopo 3' la sblocca il nigeriano Success, dominio bianconero nel primo tempo: Nuytinck e Walace sfiorano il bis come Beto, fermato sul palo da Montipò. Nella ripresa pericolosi anche Molina e Pereyra, ma all'83' Barak si procura e trasforma il contestantissimo rigore dell'1-1

