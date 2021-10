Tre punti d'oro per l'Atalanta, che espugna Marassi battendo 3-1 la Sampdoria e ritrova la vittoria. Vantaggio in contropiede dei blucerchiati con Caputo, ma tra il 17' e il 21' arrivano due gol in fotocopia: se il primo è un'autorete di Askildsen, il secondo è nuovamente un assist di Zappacosta per Zapata. Musso nega il pareggio a Caputo, Duvan non la chiude nella ripresa ma ci pensa Ilicic al 95'. Quattro successi in cinque trasferte per la Dea in campionato

PAGELLE