Reagire è la parola d'ordine per la Lazio che, dopo la sconfitta per 4-1 contro il Verona, ospita la Fiorentina all'Olimpico, dove la squadra di Sarri non ha ancora perso in questa stagione (tre vittorie e un pareggio in campionato). Cerca continuità, invece, la Fiorentina di Vincenzo Italiano che vuole dar seguito alla vittoria contro il Cagliari per rimanere nelle zone alte della classifica.