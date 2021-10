Probabili formazioni Atalanta-Lazio

I nerazzurri ritrovano Demiral, i dubbi di Gasperini sono in attacco dove l'unico sicuro del posto è Pasalic. Due ballottaggi a centrocampo per Sarri, uno è quello tra Luis Alberto e Basic SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

L'Atalanta per dare continuità al successo ottenuto contro la Samp in trasferta, la Lazio per provare a lasciarsi alle spalle il momento delicato e bissare la vittoria ottenuta contro la Fiorentina nel turno. Sabato alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo si sfidano nerazzurri e biancocelesti nella gara che aprirà l’undicesima giornata di campionato.

Atalanta, Palomino squalificato leggi anche Gasp: "Faccio fatica a capire il Var" Gasperini recupera Demiral, con il turco che giocherà al centro della difesa con ai fianchi De Roon a destra – arretrato per l’emergenza – e Lovato a sinistra. Toloi verrà risparmiato in vista della gara di Champions contro il Manchester United, mentre Palomino è squalificato. A centrocampo a destra Zappacosta e a sinistra Mahele, in mezzo agiranno Freuler e Koopmeiners. In attacco una certezza, Pasalic nel ruolo di trequartista, e due dubbi: quello tra Ilicic e Malinovskyi e tra i colombiani Zapata e Muriel.

ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Mahele; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Lazio, due ballottaggi a centrocampo vedi anche Sarri: "Percorso lungo per ribaltare le gerarchie" Formazione quasi decisa per 9/11 per Maurizio Sarri, i due rimanenti dubbi sono entrambi a centrocampo, dove l’unico sicuro del posto è Milinkovic-Savic. Il primo ballottaggio è quello tra Lucas Leiva e Cataldi, il secondo quello tra Luis Alberto – schierato titolare nel successo contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale – e Basic, con quest’ultimo al momento favorito. In difesa Marusic agirò da terzino sinistro, mentre in attacco il tridente sarà composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.