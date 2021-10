L'allenatore dell'Atalanta torna sull'espulsione per proteste rimediata contro l'Udinese due giornate fa: "Non so se domani andrò in panchina, devo decidere. Faccio fatica a capire falli di mano, interventi del Var, contrasti... Manca chiarezza, ci dicano quando il Var deve intervenire e quando no. Davanti a certe situazioni non si può stare zitti ed è giusto parlarne. Almeno in tribuna, se mi scappa una parolina non ne pago le conseguenze"

L' Atalanta si appresta ad affrontare la Lazio, dopo la vittoria nell'ultimo turno sul campo della Sampdoria. Una partita che Gian Piero Gasperini ha seguito dallla tribuna di Marassi, visto il turno di squalifica rimediato in seguito all'espulsione contro l'Udinese. Un'espulsione che lo ha mandato su tutte le furie e che in conferenza stampa è stata ancora oggetto di discussione, con Gasperini che sta valutando la clamorosa ipotesi di non presentarsi in panchina neanche nella prossima gara: " Non lo so se ci andrò, devo decidere. In nove partite ho preso zero ammonizioni, ma faccio fatica a stare muto su certe situazioni. Poi ognuno deve avere rispetto dei ruoli, ma questa è diventata una situazione che riguarda tutti, non solo gli arbitri. Io in questo momento fatico a capire troppe cose e allora faccio un passo indietro io ".

"In questo calcio non c'è chiarezza"

Il riferimento è a certe decisioni (o non decisioni) prese dal Var, che Gasperini commenta in questo modo: "Sono nel calcio da tanti anni, ma faccio fatica a capire i falli di mano, il VAR, i contrasti. Ma come non li capisco io, non li capiscono i calciatori e il pubblico. In troppe partite succedono imprevisti, ma soprattutto non c'è chiarezza. Almeno in tribuna, se mi scappa una parola, non ne pago le conseguenze. Non si può stare zitti e fare finta di niente, altrimenti non si risolve un problema che non riguarda solo l'Atalanta, ma tutto il calcio. Il VAR ha un peso e ci devono dire quando interviene o non interviene, in quel modo ci può essere più equilibrio. L'espulsione di domenica per me è pesantissima". Gasperini ha parlato anche della possibilità di inserire una chiamata da parte degli allenatori in caso di episodi discutibili da andare a rivedere al Var. Un'ipotesi che non trova d'accordo l'allenatore dell'Atalanta: "Non devo essere io a chiamare l'ammonizione di un avversario".