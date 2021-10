L'11^ giornata di campionato prosegue con il match del Bentegodi tra Verona e Juve. Tudor si affida a Simeone in avanti, supportato alle spalle da Caprari e Barak. In difesa gioca Casale e non Ceccherini. Allegri opta per il 4-4-2 e la coppia d'attacco Dybala-Morata, mentre dietro Bonucci vince il ballottaggio con De Ligt. Calcio d'inizio alle 18