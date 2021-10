Probabili formazioni Salernitana-Napoli

Dubbi in attacco per Colantuono, con Bonazzoli e Djuric favoriti su Simy e Gondo per comporre il tandem davanti a Ribery. Spalletti senza Osimhen: pronto Mertens nel tridente con Politano e Insigne

Torna dopo 74 anni in Serie A il derby campano tra la Salernitana e il Napoli, che manca dalla stagione 1947/1948. Quell'anno arrivarono due pareggi, oggi la classifica vede le due squadre distanziate da 21 punti con gli azzurri al primo posto in classifica a 28 e i granata penultimi a quota 7. Ma la Salernitana arriva all'appuntamento con la carica derivante da una vittoria, quella ottenuta a Venezia per 1-2. Il secondo successo stagionale per i granata, dopo quello del 2 ottobre contro il Genoa. La squadra di Spalletti, invece, ha vinto la nona partita su dieci nel turno infrasettimanale contro il Bologna, un 3-0 netto ottenuto grazie all'eurogol di Fabiàn Ruiz e alla doppietta su rigore di Lorenzo Insigne.

Salernitana, dubbi in attacco: favoriti Bonazzoli e Djuric leggi anche Serie A, calendario e orari delle gare di oggi Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Venezia, la Salernitana cerca conferme nel derby campano contro il Napoli. Sfida attesissima all'Arechi, con Colantuono che ancora deve sciogliere alcuni dubbi per l'attacco. La certezza è Ribery, che agirà da trequartista nel 4-3-1-2 granata. Poi ci sono quattro uomini per due maglie, con Bonazzoli e Djuric favoriti su Simy e Gondo. Gagliolo scalpita per un posto in difesa, ma Colantuono dovrebbe confermare la linea a quattro formata da Zortea, Strandberg, Gyomber e Ranieri. A centrocampo, invece, spazio a Schiavone con Di Tacchio e Obi.

SALERNITANA (4-3-1-2) Probabile formazione: Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Schiavone; Ribèry; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono

Napoli, Osimhen out: pronto Mertens approfondimento Osimhen, problema muscolare: salta la Salernitana La notizia della vigilia in casa azzurra è l'assenza di Victor Osimhen, fermato da un problema muscolare al polpaccio. Niente di serio, ma il nigeriano sarà costretto a saltare la sfida contro la Salernitana e per la sostituzione il grande favorito è Dries Mertens, pronto quindi a partire per la prima dall'inizio in questo campionato. L'alternativa è Andrea Petagna, ma il belga è in netto vantaggio. A sinistra confermato il capitano Lorenzo Insigne, mentre a destra questa volta dovrebbe esserci Politano al posto di Lozano. A centrocampo si rivede Zielinski (con Elmas che scivola in panchina), scalpita Diego Demme ma, con l'assenza di Osimhen, occorrono anche i centimetri di Anguissa al fianco di Fabiàn Ruiz. Confermata, davanti a Ospina, la linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.