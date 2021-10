Serie A, calendario e orari delle gare di oggi

Sei le gare dell'undicesima giornata in programma oggi: si parte alle 12.30 con Inter-Udinese (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K) e si chiude col big match dell'Olimpico tra Roma e Milan

Dopo i tre anticipi del sabato, che hanno visto in campo tra le altre anche Atalanta e Juventus, l’undicesima giornata di campionato entra nel vivo con sei incontri che si giocheranno quest’oggi. Ad aprire la domenica calcistica di Serie A è la sfida di San Siro, ore 12.30, tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Udinese; tre le gare che si giocano alle 15: Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia e Sassuolo-Empoli. Alle 18 il derby campano tra Salernitana e Napoli all’Arechi, mentre alle 20.45 riflettori accesi all’Olimpico per la sfida ad alta quota tra Roma e Milan. A chiudere l’11° turno di Serie A la sfida tra Bologna e Cagliari in programma lunedì sera.