Mertens dal 1', il belga è anche un candidato rigorista

Il belga per la prima volta in campionato scende in campo da titolare e lo fa nella settimana in cui ha annunciato che presto diventerà padre: "Un baby Ciro è in arrivo", come ha reso noto sui suoi profili social. In assenza di Insigne, Dries è un possibile rigorista. Di sicuro ha una gran voglia di sbloccarsi.