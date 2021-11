Probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Allo Stadium sfida accesa tra Juventus e Fiorentina. Allegri va verso la conferma della squadra che ha vinto in Champions League contro lo Zenit. Italiano pensa a tre cambi: torna Odriozola dal 1', Castrovilli e Sottil verso la panchina SERIE A, TUTTE LE PROBABILI Condividi

Dopo la bella vittoria in Champions League contro lo Zenit (4-2), la Juventus è alla ricerca di una vittoria per rilanciare la sua stagione in Serie A, dopo le due sconfitte consecutive subite contro Sassuolo ed Hellas Verona. All'Allianz Stadium, però, arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano, una squadra in salute e fresca della bella vittoria in casa contro lo Spezia (3-0), trascinata da un Vlahovic in grande forma. Si preannuncia quindi un bel match. Calcio d'inizio alle ore 18:00, dirigerà l'incontro l'arbitro Sozza.

Juve ancora con Dybala e Morata: le probabili scelte di Allegri leggi anche Allegri: "Siamo indietro, zitti e pedalare" Squadra che vince non si cambia. Frase banale ma attuale nella testa di Allegri che va verso la conferma dell'undici titolare che ha battuto lo Zenit martedì scorso in Champions League. Presenti entrambi gli ex viola, Chiesa e Bernardeschi, che prenderanno un posto nelle fasce della linea a quattro del centrocampo. In difesa, confermata la coppia Bonucci-De Ligt. Davanti, c'è il tandem Dybala-Morata.

JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. All.: Allegri.

C'è Odriozola dal 1', in panchina Castrovilli e Sottil leggi anche Italiano: "Con la Juve serve partita perfetta" "Contro la Juventus serve la partita perfetta": l'ha presentata così Vincenzo Italiano la sfida di questo sabato allo Stadium. Rispetto all'undici titolare che ha battuto lo Spezia, ci sono tre cambi in vista in casa Viola: in difesa torna Odriozola, che ha spaccato il match del Franchi domenica scorsa dal momento del suo infresso in campo. Stavolta partirà dal primo minuto al posto di Venuti. A centrocampo invece Duncan al posto di Castrovilli, mentre in attacco José Callejon è in vantaggio su Sottil. Vlahovic inamovibile davanti.