Le scelte di Allegri

Nella Juve Allegri sceglie il tridente in attacco: dal 1' Chiesa, Morata e Dybala. Rabiot è la novità a centrocampo (out Bernardeschi), titolare con Locatelli e McKennie. Dietro c'è Chiellini e non Bonucci, in coppia con De Ligt. In porta out Szczesny: gioca Perin. Possibile anche un 442 con Chiesa e Rabiot esterni di centrocampo.



JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Dybala, Morata. All.: Allegri