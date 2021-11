Allegri: "Siamo indietro, zitti e pedalare"

L'allenatore bianconero presenta la sfida contro la Fiorentina di sabato alle 18.00: "Tutte le gare in campionato per noi sono da bollino rosso. Vlahovic è bravo, ma noi abbiamo ottimi difensori. Dobbiamo essere meno 'leggeri' in difesa; bisogna stare zitti e pedalare. Soulé in nazionale? Lasciamo tranquillo". Assenti Kean e De Sciglio

"Leo sta abbastanza bene, vediamo dopo l’allenamento. La fase difensiva è importante e va fatta da tutti, anche dai giocatori offensivi, sennò si diventa vulnerabili. Se viene fatta bene, si gioca meglio anche davanti e si raggiunge continuità di risultati importante. Bisogna rimanere coi piedi per terra dopo la vittoria con lo Zenit: dobbiamo prendere meno gol, siamo un po' troppo 'leggeri' dietro. E dobbiamo lasciarci alle spalle le due ultime sconfitte in campionato: silenzio, pedalare e lavorare"

"La seconda squadra è una risorsa importante perché permette ai giocatori di sperimentarsi in Serie C. Prima di valutare se inserirli in Prima Squadra, o in Serie A, devono giocare anche in B, è importante, e devono fare tante partite. Questo è un percorso che purtroppo non si fa spesso, e c’è il rischio che i giocatori si perdano per strada"

Come cambia il percorso di crescita per un ragazzo grazie all'Under 23?

Locatelli e McKennie possono essere la coppia giusta a centrocampo?

"Locatelli e McKennie sono cresciuti molto. Weston ora è più ordinato in campo e ha anche 2-3 situazioni favorevoli a partita, sta molto bene"

Come sono andati i giorni di ritiro?

"I giorni in cui siamo stati in ritiro sono quelli che ci sono mancati un po' quest'estate, per stare bene insieme senza fretta, anche senza fare necessariamente allenamenti più pesanti. Adesso bisogna chiudere bene, sennò non sono serviti a nulla"

Come ha vissuto le critiche di questo periodo?

"Sto vivendo questo periodo cercando di analizzarlo. Queste sfide mi piacciono, ci sono tante cose da migliorare. Ogni sconfitta ha la sua storia e va analizzata bene: le prestazioni non sono state cattive, ma se prendi tanti gol, qualcosa manca"

La vittoria contro lo Zenit può rappresentare una svolta? La squadra si è sbloccata?

"La partita con lo Zenit non è una svolta, deve essere la normalità, che abbiamo per fortuna in Champions, ma non in campionato. Si tratta di una crescita mentale che dobbiamo fare: vinta una partita, si mette da parte e si pensa a un'altra"

Cosa ne pensa di Vlahovic? Come si può fermare?

"È bravo e lo dimostrano i numeri, ma noi abbiamo ottimi difensori. L'unica partita in cui abbiamo sbagliato approccio è stata Verona. Il vero nostro problema è staccare la spina quando andiamo in vantaggio, perché è lì che diventiamo vulnerabili"

Quali sono le sue aspettative su Dybala?

"Ho trovato Paulo maturato e voglioso, si allena nel modo giusto ogni giorno, e si vede: ha recuperato bene dall'infortunio. Si gioca sempre come ci si allena"

In cosa deve crescere ancora Rabiot?

"Semplice, deve fare molto di più"

Quella con la Fiorentina è una gara da bollino rosso per voi?

"Le partite in campionato per noi adesso sono tutte da 'bollino rosso', finché non troviamo la continuità mentale. Dobbiamo essere realisti e pratici. Le nostre partite in campionato sono state sempre aperte, questo non va bene"

Cosa manca a Morata per essere al top? Come procede la crescita di Kaio Korge?

"Alvaro finalmente ha fatto gol e quando inizia è un giocatore che poi segna con continuità. Kaio Jorge sta proseguendo bene il suo percorso, sta meglio fisicamente, può essere prima o seconda punta".