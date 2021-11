All'Olimpico la Lazio, dopo il pari in Europa League, ospita la Salernitana. Sarri sceglie Milinkovic-Savic e Luis Alberto, in avanti confermato il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile (premiato come miglior bomber biancoceleste sotto la curva Nord) e Pedro. Colantuono si affida a Ribery trequartista alle spalle di Bonazzoli e Simy. Un paio di occasioni per Immobile per sbloccarla

NAPOLI-VERONA LIVE