Tutto pronto per il derby di Milano numero 175 nella storia dei due club in Serie A: alle 20:45 di domenica 7 novembre Milan e Inter saranno avversarie nella dodicesima giornata di campionato. I rossoneri hanno vinto 10 delle prima 11 partite in campionato e giocheranno il derby con sette punti di vantaggio sui nerazzurri, come non accadeva dal novembre 2016. Occhio agli attacchi: Zlatan Ibrahimovic ha segnato con il Milan 6 reti in altrettanti derby di campionato. Edin Dzeko ha invece realizzato cinque gol contro il Milan in A, di cui quattro a San Siro. Ecco le probabili scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi.