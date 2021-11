Probabili formazioni di Venezia-Roma

Giallorossi in emergenza difensiva. Mou studia il passaggio al 3-4-1-2 con la novità Shomurodov e l'inserimento di El Shaarawy. Pellegrini stringe i denti e ci sarà dal 1'. Ballottaggio Forte-Henry per Zanetti. Venezia-Roma, ore 12.30, in diretta su Sky Sport, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Tre punti per lasciarsi alle spalle il ko con il Milan nel turno precedente: è questo l’obiettivo della Roma che alle ore 12.30 sfiderà il Venezia al Penzo nella gara valida per la 12^ giornata di Serie A. I giallorossi arrivano al match con 19 punti, la squadra di Zanetti – che ha pareggiato per 0-0 contro il Genoa nel turno precedente – ha invece 9 punti in classifica. Venezia-Roma, ore 12.30, in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite).

La probabile formazione del Venezia approfondimento Quanti infortunati: situazione squadra per squadra Zanetti ritrova Ampadu che farà da schermo davanti alla difesa, mentre ai sui fianchi agiranno Crnigoj e Busio. In difesa nuova chance dal primo minuto per Caldara, a sinistra dovrebbe giocare l’esperto Molinaro, leggermente favorito nel ballottaggio con Haps. Il grande dubbio di Zanetti riguarda la punta centrale dove Forte ed Herny si contendono una maglia: ballottaggio per ora vinto dall’italiano, che sarà sostenuto da Aramu e Okereke.

VENEZIA (4-3-3) Probabile formazione: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Forte, Okereke. Allenatore: Zanetti.

La probabile formazione della Roma leggi anche Mourinho: "Siamo tutti Abraham, si sbloccherà" Emergenza in difesa in casa giallorossa, con José Mourinho che dovrà rinunciare a Smalling e ai terzini sinistri Vina e Calafiori oltre al lungodegente Spinazzola. Un dato che sta spingendo lo Special One a cambiare modulo, passando al 3-4-1-2. Al centro ci sarebbe Kumbulla, con ai suoi lati Mancini e Ibanez. Sulla destra invece agirebbe Karsdorp con El Shaarawy - a segno contro Milan e Bodo Glimt, a sinistra. A centrocampo spazio a Cristante con Veretout. Sulla trequarti ci sarà Pellegrini, che stringerà i denti dopo il problema al ginocchio. In attacco in pole c'è Shomurodov accanto a Abraham, con Mourinho che in conferenza ha ribadito la fiducia nei confronti dell’attaccante inglese. Gli esclusi sarebbero Zaniolo e Mkhitaryan.