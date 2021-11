Dopo il pari casalingo di Conference League contro il Bodo/Glimt, la Roma torna a pensare al campionato, ospite del Venezia. Emergenza in difesa per Mourinho, che cambia modulo e passa al 3-4-1-2 con Kumbulla centrale. In attacco c'è Shomurodov accanto ad Abraham. Panchina per Zaniolo e Mkhitaryan. Nel Venezia c'è Okereke al centro del tridente. A centrocampo torna Ampadu. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in 4K HDR