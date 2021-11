Probabili formazioni di Fiorentina-Milan

L'incontro del Franchi chiuderà il programma del sabato di questa tredicesima giornata di Serie A. Italiano dovrà far fronte all'emergenza in difesa, con tre centrali fuori per la partita. Pioli senza Calabria, in attacco ballottaggio aperto Giroud-Ibra. Calcio d'inizio alle 20.45, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

13^ GIORNATA: TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI