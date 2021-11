Il sabato di Serie A si chiude con l'appassionante sfida del Franchi: padroni di casa senza gli squalificati Milenkovic e Quarta, centrali di difesa Venuti e Igor. A centrocampo Duncan. Pioli non può disporre di Calabria, Tomori e Rebic: giocano Kalulu, Gabbia e Leao. In attacco Ibra ha vinto il ballottaggio con Giroud. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Calcio d'inizio alle 20.45

