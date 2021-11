La 13^ giornata di Serie A si apre alle 15.00 al Gewiss Stadium, dove i nerazzurri in serie utile da 5 turni ospitano i liguri. Gasperini punta su Zapata insieme a Pasalic e Ilicic (Malinovskyi in panchina), in mezzo Koopmeiners è preferito a Freuler mentre si rivede Toloi in difesa. Motta risponde col tridente targato Verde, Nzola e Gyasi, schiera ancora Sala in regia e sostituisce lo squalificato Nikolaou con Hristov