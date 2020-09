A segno nel poker del Bologna al Parma, il 38enne Palacio s'iscrive tra i marcatori più anziani nella massima serie italiana. Una classifica evergreen quella stilata da Transfermarkt che, a partire dalla stagione 2000/01, ha elencato gli Over-37 in gol in Serie A. Il Trenza ma non solo tra i goleador più esperti nel campionato in corso, ma il record assoluto resiste dal 2007

BOLOGNA-PARMA 4-1, GOL E HIGHLIGHTS