Probabili formazioni di Empoli-Fiorentina

Al Castellani di Empoli arriva la Fiorentina , settima in campionato e reduce dall'importante vittoria contro il Milan, che vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. L' Empoli , dodicesimo dopo le prime tredici giornate, si prepara ad affrontare i viola con la volontà di ben figurare nel derby toscano, per restare a metà classifica, lontano dalla zona retrocessione. Calcio d'inizio alle 15: arbitra l'incontro ci sarà Juan Luca Sacchi.

Italiano ritrova i suoi centrali: Castro verso la panchina

L'allenatore della Fiornetina cambia, ma non per demeriti. Italiano, dopo la bella vittoria contro il Milan, può infatti sorridere: in difesa rientrano sia Milenkovic che Martinez Quarta, che si rirpendono così il posto da titolare al centro della difesa. Sulle fasce ci saranno ancora Odriozola e Biraghi, mentre a centrocampo Italiano sembra propenso a confermare il trio composto da Bonaventura, Torreira e Duncan, con Castrovilli che al momento sembra destinato a partire dalla panchina. In attacco, confermato il tridente Callejon-Vlahovic-Saponara.