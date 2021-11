Italiano: "Europa? Necessario trovare continuità"

Vigilia del derby toscano, l'allenatore viola non si fida: "Serve una partita umile, ma per arrivare in Europa dobbiamo trovare continuità. Dragowski ancora out". Andreazzoli caricala sua squadra: "Dovremo cercare di imporci" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

"La vittoria con il Milan ci deve dare grande forza e voglia di trovare continuità nei risultati, che rappresenta un nostro obiettivo. Quella con l’Empoli sarà una partita molto importante per noi, loro sanno giocare a calcio, mettono in difficoltà gli avversari. Serve approcciare il match con umiltà". Parla così l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia del derby di campionato contro l'Empoli, in programma sabato alle 15 al Castellani. Il successo contro il Milan nel turno precedente ha riportato entusiasmo al gruppo viola, ma per centrare una qualificazione alle prossime coppe europee serve continuità di risultati, come ribadito da Italiano: "La realtà dice che ora come ora non siamo abbastanza continui. Quando troveremo la continuità, le cose buone che stiamo facendo diventeranno ottime e certi traguardi di conseguenza si avvicineranno. L'esempio di questo è Venuti uscito con il mal di testa contro il Milan per quanto è rimasto concentrato, vorrei che tutti approcciassero così alle gare".

"Nico va rimesso in condizione, Dragowski ancora out" approfondimento Bomber del 2021: Vlahovic 2° solo a Lewandowski Italiano fa il punto sui calciatori acciaccati: "Per Dragowski non ci siamo ancora, ho sempre tanta paura degli infortuni muscolari. Non è ancora il momento per lui. Nico Gonzalez va rimesso piano piano in condizione, è stato troppo tempo fermo per il Covid, abbiamo timore di non riuscire a sfruttarlo bene. Gli ho detto per battuta che è stato il migliore in campo contro il Milan per il passaggio a Vlahovic per il 4-2". Infine l’allenatore della Fiorentina risponde così alla domanda se Dusan Vlahovic è il miglior attaccante della Serie A: "Adesso è primo nella classifica marcatori e deve continuare così, penso che per le qualità e l'età che ha possa diventare uno dei più forti. L'esempio che gli porto sempre è quello di Messi e Cristiano Ronaldo che si presentano sempre con la stessa fame".