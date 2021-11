Probabili formazioni Milan-Sassuolo

Milan, torna Maignan. Chance dal 1' per Bakayoko

Pioli ritrova Mike Maignan, che tornerà in campo solo 47 giorni dopo l'operazione che avrebbe dovuto tenerlo fuori dai giochi per 10 settimane. In difesa la novità sarà Florenzi a destra, mentre l'indisponibile Tomori verrà sostituito da Romagnoli. A centrocampo, accanto a Bennacer l'allenatore del Milan darà una chance a Bakayoko, che ha convinto nei minuti accumulati a Madrid e sarà per la prima volta titolare in questa stagione. Brahim sarà il trequartista a supporto di Ibrahimovic, unica punta a disposizione dati gli infortuni di Giroud e Rebic. Sugli esterni agiranno Saelemaekers e Leao. Pioli ha anche provato a invertire le posizioni degli ultimi due in allenamento e potrebbe riproporre questa soluzione sia dall'inizio che a partita in corso.