Nella conferenza della vigilia, Stefano Pioli annuncia il ritorno del portiere francese: "Sta bene, partirà dal primo minuto". Per Tomori invece è ancora troppo presto: "Sta meglio, ma non ce la farà per domani. Probabile rientro mercoledì". E sulle ambizioni del club: "Fino a oggi abbiamo gettato le basi. Ora dobbiamo alzare l'asticella"

Il Milan arriva alla sfida contro il Sassuolo dopo lo stop in campionato subito contro la Fiorentina e la grande prestazione di Champions League contro l'Atletico Madrid. Nella conferenza stampa della vigilia, Stefano Pioli si è complimentato così con i suoi giocatori per la bella reazione dimostrata a Madrid e ha poi spiegato alcune chiavi tattiche in vista del match di San Siro contro i neroverdi di Dionisi: "Le medie squadre dopo le grandi partite si accontentano e affrontano l'impegno successivo con più superficialità. Le grandi squadre invece approfittano delle grandi partite per mettere in campo ancora più determinazione. Domani abbiamo un'occasione per tornare a fare le cose fatte bene anche in campionato. A Firenze abbiamo fatto errori che hanno pregiudicato il risultato ma non la prestazione. Mercoledì abbiamo giocato semplice e non abbiamo sbagliato, impedendo agli avversari di rubarci palla. Domani sarà così: le giocate facili andranno fatte con semplicità ed efficacia. Il Sassuolo è un avversario di qualità: per vincere servirà la prestazione di alto livello". Pioli, poi, ha dato indicazioni importanti sulle condizioni di alcuni suoi giocatori alle prese con gli infortuni nelle scorse settimane. L'annuncio è per un grande ritorno: "Maignan sta bene. Ha ricominciato a lavorare con la squadra da domenica. Lui è pronto: ha una grandissima mentalità. Giocherà lui. Tatarusanu ha fatto a pieno il suo dovere, ma non avevo dubbi. Sono contento di quello che ha fatto, ma da domani torna Mike. Anche Tomori sta meglio, ma domani non ce la fa, ma dovrebbe essere pronto per mercoledì prossimo".

I complimenti a Messias: "La sua è una bella storia, ma non è una favola" Grande protagonista della notte di Champions è stato Junior Messias. Queste le parole di Pioli per il suo attaccante: "Ha dimostrato e sta dimostrando in tutti gli allenamenti di essere un giocatore di qualità. E' una bella storia, ma non è una favola: lui è qua perché ha le qualità. Ci darà soddisfazioni. Oggi ho fatto rivedere il gol alla squadra, perché la cosa importante è saper gestire i palloni semplici e riempire l'area". Poi, l'allenatore del Milan ha risposto ad alcune domande sulle condizioni di alcuni giocatori. A partire da Pellegri: "Sono sicuro che si farà trovare pronto. Lui sta bene: ha avuto qualche piccolo acciacco ma l'ha superato. E' intelligente: quando ci sarà bisogno si farà trovare pronto". Poi, su Bakayoko: "Sta meglio, all'inizio ha avuto difficoltà perché non aveva una condizione ottimale. Lui è forte: ha fisicità, veritcalità. Vedremo nelle prossime partite: è chiaro che nel reparto di mediana posso scegliere con molta facilità perché ho giocatori di livello. Giocheranno tutti". E infine, Ante Rebic: "Ha un infortunio muscolare e dobbiamo fare esami di settimana in settimana per capire l'evoluzione. Ante ha delle caratteristiche importanti ma anche gli altri le hanno. L'importante è che ci siano le combinazioni giuste per avere una squadra propositiva e pericolosa"

Sul rinnovo: "Abbiamo le stesse ambizioni. Il nostro percorso è in continua crescita" Stefano Pioli ha anche commentato il rinnovo di contratto con il Milan, ufficializzato venerdì: "Abbiamo le stesse ambizioni, gli stessi obiettivi e le stesse motivazioni. Mi piace la sintonia con il club e l'ambiente: questo ci permette di dare il massimo. Vogliamo ancora migliorare e riportare il Milan nelle posizioni che merita, sia in Italia e in Europa. Il nostro è un percorso in continua crescita, con giocatori che potranno darci grandi soddisfazioni. Quello che abbiamo fatto fino a oggi è stato gettare le basi: ora dobbiamo alzare ancora il nostro livello per diventare sempre più competitivi". E sui sogni scudetto dei tifosi, ha detto: "Nella mia testa c'è l'idea di vincere: sono qui per questo".