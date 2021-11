Probabili formazioni Napoli-Lazio

Napoli, davanti c'è Mertens. Ballottaggio Demme-Lobotka

leggi anche

Spalletti: "Non innervosiamoci. Insigne e Ruiz ok"

Spalletti sarà alle prese con le assenze pesanti di Osimhen e Anguissa, fra gli altri. L'attaccante verrà sostituito da Mertens, mentre c'è ancora il dubbio su chi accompagnerà Fabian a centrocampo. Demme, infatti, ha appena superato il Coronavirus, e fisicamente non è al top: per questo Lobotka parte favorito nel ballottaggio. In lizza per una maglia da titolare anche il jolly Elmas, che per condizione fisica è uno di quelli che stanno meglio in rosa. Davanti, con l'infortunio di Politano c'è la conferma di Lozano come esterno titolare.