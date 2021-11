Lo Spezia scende in campo contro la violenza di genere con la campagna #WeForShe: la squadra ligure indosserà delle maglie speciali nella partita di oggi contro il Bologna e le metterà all'asta sulla piattaforma Charity Stars per raccogliere fondi in beneficenza in favore di Differenza Donna ONG. Il presidente Platek: "Vogliamo fare qualcosa di concreto". FOTO