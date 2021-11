Tre dubbi per Gasperini che potrebbe concedere un turno di riposo a Zapata. Pronti in attacco Muriel e Ilicic. Zanetti, invece, dovrà fare a meno di Vacca. Le probabili formazioni di Atalanta-Venezia, calcio d'inizio ore 18.30. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria contro la Juventus, l' Atalanta si prepara al turno infrasettimanale dove affronterà il Venezia al Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri di Gasperini, reduci da sette risultati utili consecutivi in campionato , hanno la possibilità di agganciare l'Inter al terzo posto almeno per una notte. Inter che è stata l'ultima avversaria del Venezia, a caccia di punti importanti nella lotta salvezza . Calcio d'inizio ore 18.30, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 con telecronaca di Federico Zancan e commento di Giancarlo Marocchi.

Possibile turnover tra i nerazzurri: Gasperini pensa a diversi cambi rispetto alla squadra vista contro la Juventus. Le novità più importanti sono in attacco dove dovrebbero riposare Zapata e Malinovskyi. Al loro posto pronti Muriel e Ilicic , con uno tra Pasalic e Pessina alle loro spalle. A centrocampo spazio a Koopmeiners. Gasperini ha ancora due dubbi. Il primo è sulla corsia di destra, con Hateboer in vantaggio su Zappacosta. Il secondo è in difesa tra Toloi e Demiral .

La probabile formazione del Venezia

Rispetto alla squadra scesa in campo contro l'Inter, Zanetti dovrà fare a meno di Vacca. Il centrocampista non è stato convocato per la trasferta di Bergamo a causa di un'infiammazione al tallone. Al suo posto pronto Tessmann nel consueto 4-3-3. Confermata la linea difensiva composta da Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara e Haps. Da non escludere, invece, novità in attacco con Henry e Forte pronti a scendere in campo dal 1'.