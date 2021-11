Hellas Verona e Cagliari si affrontano al Bentegodi in questa quindicesima giornata di Serie A. Mazzarri perde Cragno per motivi familiari, mentre Dalbert non è al meglio e può partire dalla panchina. Tudor deve risolvere un dubbio a centrocampo

Il ballottaggio più caldo è quello fra Ivan Ilic e Adrien Tameze . Il primo, infatti, è reduce da un infortunio e Tudor potrebbe decidere di farlo riposare. Per il momento, però, parte in vantaggio per posizionarsi di fianco a Miguel Veloso, che dovrebbe tornare nella formazione titolare. Per il resto, verso la conferma l'undici visto nell'ultima uscita, con Barak e Caprari a supporto di Simeone.

Cagliari, Dalbert in dubbio: c'è Lykogiannis

Walter Mazzarri non recupera Godin, che non entra nemmeno nella lista dei convocati. Out anche Cragno, ma per motivi familiari, visto che presto diventerà padre. Tra i pali, dunque, giocherà Radunovic. Fra i giocatori che viaggeranno a Verona c'è invece Dalbert. Il terzino sinistro, però, non è al meglio: è Lykogiannis il favorito per prendere il suo posto nella difesa a 4. In attacco pochi dubbi: confermata la coppia Joao Pedro-Keita.