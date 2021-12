Probabili formazioni Milan-Salernitana

Contro la Salernitana, chance dal primo minuto per Pellegri, con Pioli che effettuerà sei cambiamenti rispetto alla formazione iniziale che ha vinto contro il Genoa. Problemi in difesa per Colantuono, che non potrà fare affidamento su Strandberg e Gagliolo. Torna Ribery

Un testacoda che sulla carta non dovrebbe lasciare scampo alla Salernitana, ma che invece nasconde diverse insidie per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri vanno alla ricerca dei tre punti nella gara che aprirà la sedicesima giornata di campionato, per scavalcare momentaneamente il Napoli e portarsi in testa della classifica, in attesa della sfida del Maradona contro l'Atalanta. Fischio d'inizio alle ore 15 a San Siro, ecco le possibili scelte di Pioli e Colantuono.