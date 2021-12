Probabili formazioni Napoli-Atalanta

Azzurri in emergenza, in attacco Ounas in vantaggio nel ballottagio con Elmas; Gasperini ritrova Zappacosta e rilancia Zapata dal primo minuto. Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta, in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Napoli in emergenza, chance per Ounas dal primo?

Spalletti: "Siamo il mezzo per la nostra felicità"

Luciano Spalletti deve obbligatoriamente fare i conti con l’infermeria prima di scegliere l’undici da mandare in campo. Assenti certi Osimhen, Koulibaly e Anguissa, oltre a Fabian Ruiz e Insigne, acciaccati dopo il Sassuolo. Davanti a Ospina, linea a quattro con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, in mezzo coppia di centrali composta da Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo spazio a Demme con Lobotka e Zielinski, mentre in avanti la novità principale potrebbe essere rappresentata dalla presenza dal primo minuto di Ounas, al momento avanti nel ballottaggio con Elmas, Mertens centravanti e Lozano a sinistra. Possibile impiego a gara in corso per Politano.