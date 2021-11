Ricaduta per Gosens: si teme nuovo lungo stop

L'esterno tedesco ha sentito una fitta durante un tiro in allenamento proprio nel momento in cui era pronto per rientrare in gruppo. Si teme un nuovo lungo stop

Robin Gosens stava per rientrare in campo a quasi due mesi esatti dal suo infortunio, ma nelle ultime ore ha avuto una ricaduta. Dopo lo stop muscolare subito nella serata di Champions League contro lo Young Boys (all'andata, era il 29 settembre), l'esterno tedesco era rientrato con il gruppo di Gasperini e sembrava pronto per riprendere piano piano il minutaggio giusto per tornare nella migliore forma possibile. Ma nel momento in cui il peggio sembrava ormai essere passato, Gosens ha accusato un nuovo problema muscolare nello stesso punto (il bicipite femorale della coscia destra), durante un tiro provato in allenamento, che lo costringerà a stare fermo ancora per un po': si teme, infatti, che il giocatore non possa rientrare prima del 2022.